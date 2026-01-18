MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sagt auf Wiedersehen: Cheftrainer Uwe Lange verabschiedete sich am Sonnabend nach dem Spiel nicht nur von den Fans der HSG.
Sagt auf Wiedersehen: Cheftrainer Uwe Lange verabschiedete sich am Sonnabend nach dem Spiel nicht nur von den Fans der HSG. Bild: Marcel Schlenkrich
Eric Neumann war am Sonnabend neben Dominik Gelnar bester Werfer. Beide trafen je fünfmal.
Eric Neumann war am Sonnabend neben Dominik Gelnar bester Werfer. Beide trafen je fünfmal. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Mannschaft feierte am Sonnabend in der Kabine nicht nur den Punkt gegen Köthen, sondern auch ihren Trainer Uwe Lange.
Die Mannschaft feierte am Sonnabend in der Kabine nicht nur den Punkt gegen Köthen, sondern auch ihren Trainer Uwe Lange. Bild: Marcel Schlenkrich
Sagt auf Wiedersehen: Cheftrainer Uwe Lange verabschiedete sich am Sonnabend nach dem Spiel nicht nur von den Fans der HSG.
Sagt auf Wiedersehen: Cheftrainer Uwe Lange verabschiedete sich am Sonnabend nach dem Spiel nicht nur von den Fans der HSG. Bild: Marcel Schlenkrich
Eric Neumann war am Sonnabend neben Dominik Gelnar bester Werfer. Beide trafen je fünfmal.
Eric Neumann war am Sonnabend neben Dominik Gelnar bester Werfer. Beide trafen je fünfmal. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Mannschaft feierte am Sonnabend in der Kabine nicht nur den Punkt gegen Köthen, sondern auch ihren Trainer Uwe Lange.
Die Mannschaft feierte am Sonnabend in der Kabine nicht nur den Punkt gegen Köthen, sondern auch ihren Trainer Uwe Lange. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Handballer der HSG Freiberg erkämpfen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – und der Trainer verabschiedet sich
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regionalliga-Handballer der HSG haben sich von der HG Köthen wie im Hinspiel 27:27 getrennt. Nach einem packenden und emotionalen Spiel gab es im Trainergespräch sogar noch eine Steigerung.

Die Handballer der HSG Freiberg haben sich im ersten Heimspiel der Rückrunde am Sonnabend von der HG Köthen erneut unentschieden getrennt. Wie im Hinspiel hieß es nach 60 umkämpften Minuten 27:27 (12:14). Damit bleibt die HSG im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und festigt mit 12:22 Punkten Platz 11. Das spielte aber nach dem Abpfiff fast...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Nach Rückschlag an der Elbe: Das sagt der Trainer der HSG Freiberg zum Fehlerfestival in Dresden
Jens Tieken (M.) und seine Teamkollegen konnten am Sonntag zumindest in der 2. Halbzeit im Angriff einige Akzente setzen.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer sind beim HC Elbflorenz II mit 36:44 regelrecht überrannt worden. Allerdings sah Cheftrainer Uwe Lange trotz allem einige positive Dinge.
Steffen Bauer
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
11.01.2026
4 min.
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.
Robin Seidler
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
Mehr Artikel