Handballer der HSG Freiberg erkämpfen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – und der Trainer verabschiedet sich

Die Regionalliga-Handballer der HSG haben sich von der HG Köthen wie im Hinspiel 27:27 getrennt. Nach einem packenden und emotionalen Spiel gab es im Trainergespräch sogar noch eine Steigerung.

Die Handballer der HSG Freiberg haben sich im ersten Heimspiel der Rückrunde am Sonnabend von der HG Köthen erneut unentschieden getrennt. Wie im Hinspiel hieß es nach 60 umkämpften Minuten 27:27 (12:14). Damit bleibt die HSG im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und festigt mit 12:22 Punkten Platz 11. Das spielte aber nach dem Abpfiff fast...