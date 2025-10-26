Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pascal Müllrich (Nr. 26) wird hier von einem Radefelder Fußballer umgestoßen und fliegt kurz darauf selbst vom Feld – weil sich das Schiedsrichtergespann geirrt hat.
Pascal Müllrich (Nr. 26) wird hier von einem Radefelder Fußballer umgestoßen und fliegt kurz darauf selbst vom Feld – weil sich das Schiedsrichtergespann geirrt hat. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Heimniederlage und viel Verwirrung um einen Platzverweis: Lunzenauer Fußballer verlieren gegen den Radefelder SV
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Kicker des SV Fortschritt Lunzenau haben gegen den Radefelder SV mit 0:3 (0:1) verloren und fielen damit auf den vorletzten Platz zurück. Für richtig Aufregung sorgte dabei eine rote Karte.

Als am Sonntagnachmittag alle sportlichen Fragen auf dem Rasen schon geklärt waren, schlugen die Wellen im Lunzenauer Stadion an der Rochlitzer Straße noch einmal hoch. In einer intensiven, aber ansonsten fairen Begegnung zwischen dem SV Fortschritt Lunzenau und dem Radefelder SV (0:3) sorgte ein grobes Foulspiel zehn Minuten vor dem Ende für...
