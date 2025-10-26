Heimniederlage und viel Verwirrung um einen Platzverweis: Lunzenauer Fußballer verlieren gegen den Radefelder SV

Rochlitz
Die Sachsenklasse-Kicker des SV Fortschritt Lunzenau haben gegen den Radefelder SV mit 0:3 (0:1) verloren und fielen damit auf den vorletzten Platz zurück. Für richtig Aufregung sorgte dabei eine rote Karte.
Als am Sonntagnachmittag alle sportlichen Fragen auf dem Rasen schon geklärt waren, schlugen die Wellen im Lunzenauer Stadion an der Rochlitzer Straße noch einmal hoch. In einer intensiven, aber ansonsten fairen Begegnung zwischen dem SV Fortschritt Lunzenau und dem Radefelder SV (0:3) sorgte ein grobes Foulspiel zehn Minuten vor dem Ende für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.