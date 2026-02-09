Heimspieltag souverän gemeistert: Freiberger Volleyballer gewinnen gegen Hennersdorfer SV und die DJK Colditz

In der Sachsenklasse haben die Volleyballer des 1. VV Freiberg zwei Heimsiege eingefahren. Am Monatsende können sie zuhause nachlegen.

Die Volleyballer des 1. VV Freiberg haben den ersten von drei aufeinanderfolgenden Heimspieltagen sehr erfolgreich gemeistert. Sie bezwangen sowohl die DJK Colditz als auch im mittelsächsischen Duell den Hennersdorfer SV mit 3:0. Damit schoben sich die Freiberger in der Tabelle der Sachsenklasse West auf den 4. Platz vor (22 Punkte), während die...