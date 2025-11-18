Hennersdorfer Volleyballer feiern zweiten Saisonsieg und klettern

Die Sachsenklasse-Volleyballer des Hennersdorfer SV haben sich bei Schlusslicht Chemnitz-Harthau am Ende klar durchgesetzt und sind nun Siebter. Auch der 1. VV Freiberg setzte seinen Erfolgskurs fort.

Zwei Wochen, nachdem die Hennersdorfer Volleyballer in Groitzsch den ersten Saisonsieg in der Sachsenklasse West verbuchen konnten, gewann das Team auch beim zweiten Sachsenliga-Absteiger, dem SV Chemnitz-Harthau, mit 3:1 (21:25, 25:17, 25:21, 25:17). Damit hat der Aufsteiger nun 7 Punkte auf dem Konto. Spielertrainer Udo Haußmann sprach am Ende... Zwei Wochen, nachdem die Hennersdorfer Volleyballer in Groitzsch den ersten Saisonsieg in der Sachsenklasse West verbuchen konnten, gewann das Team auch beim zweiten Sachsenliga-Absteiger, dem SV Chemnitz-Harthau, mit 3:1 (21:25, 25:17, 25:21, 25:17). Damit hat der Aufsteiger nun 7 Punkte auf dem Konto. Spielertrainer Udo Haußmann sprach am Ende...