Herzschlagfinale im Vogtland: Fußballern von Germania Mittweida fehlt ein Tor zum Klassenerhalt

Beim SC Syrau reichte den Mittweidaern das 0:0 nicht, um die Liga zu halten. Die Gastgeber zitterten nach dem Schlusspfiff auch, durften wenige Minuten später aber jubeln.

Nach 13 Jahren auf Bezirks- oder Landesebene geht es für die Fußballer des SV Germania Mittweida zurück in den Kreis. Den Mittelsachsen fehlte am Samstag im entscheidenden Saisonspiel beim SC Syrau ein Tor zum Klassenerhalt in der Sachsenklasse West. Das torlose Unentschieden vor 285 Zuschauern – Saisonbestwert in Syrau – war am Ende zu...