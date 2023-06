HSG-Coach zieht es in die Heimat zurück

Handball-Oberligist HSG Freiberg hat eine neue personelle Baustelle. Cheftrainer Marko Brezic, der erst im Januar 2023 zu den Mittelsachsen gekommen war, hat sein Engagement in Freiberg vorzeitig beendet. In einem Telefonat hatte der Kroate am Donnerstag den HSG-Manager Stefan Lange um die Auflösung des Vertrags gebeten, der...