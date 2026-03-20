HSG Freiberg: Schluss mit „Wischi-Waschi“ im Abstiegskampf

Zwischen Nervenschlacht und „Agenda 2031“: Gegen Mitkonkurrent Oebisfelde stehen Freibergs Regionalliga-Handballer vor einem Schlüsselspiel. Einer sorgte im Vorfeld für einen echten Wachmacher.

Das ernüchternde Fazit für die HSG Freiberg (12. Platz/16:32 Punkte) nach der schmerzvollen 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht Eisenach II (12:34) lautete: kein Zugriff, keine Lösungen, keine Punkte. „Für mich geht nach Fehlern zu schnell der Kopf runter“, grub HSG-Trainer Mario Huhnstock tiefer und legte den Finger auch in die... Das ernüchternde Fazit für die HSG Freiberg (12. Platz/16:32 Punkte) nach der schmerzvollen 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht Eisenach II (12:34) lautete: kein Zugriff, keine Lösungen, keine Punkte. „Für mich geht nach Fehlern zu schnell der Kopf runter“, grub HSG-Trainer Mario Huhnstock tiefer und legte den Finger auch in die...