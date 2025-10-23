Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
BSC-Kapitän Julius Christopher Otto (l.), hier im Spiel gegen Stollberg, wird seinem Team am Samstag wegen einer Sperre fehlen.
BSC-Kapitän Julius Christopher Otto (l.), hier im Spiel gegen Stollberg, wird seinem Team am Samstag wegen einer Sperre fehlen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Freiberg
Im Duell der Bergstädte: Freiberger Fußballer wollen Trendwende schaffen
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Niederlagen in Folge hofft der BSC Freiberg gegen Tabellennachbar FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse auf einen Heimsieg. Ob das Spiel wie angesetzt angepfiffen wird, steht aber noch nicht fest.

Die Fußballer des BSC Freiberg (7. Platz/13 Punkte) wollen nach zuletzt zwei Niederlagen beim Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen Landesligaabsteiger und Tabellennachbar FSV Motor Marienberg (5./14) wieder etwas Zählbares einfahren. Dabei könnte es auch sein, dass das Duell der beiden Bergstädte in der Sachsenklasse West erst 15 Uhr...
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:56 Uhr
2 min.
Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen
Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde.
Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.
05.10.2025
3 min.
Blitz-Doppelpack trifft BSC-Fußballer: Freiberger Schlafeinlagen bringen Chemnitz auf Siegerstraße
Leon Heschel (h.) vergab vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter.
Die Erfolgsserie des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ist durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Eiche Reichenbrand gerissen. Freibergs Trainer sprach danach von „Ostereiern bei Herbstwetter“.
Kai Dittrich
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
19.10.2025
3 min.
Erneut keine Punkte: Freiberger Fußballer belohnen sich nicht für dominante 1. Halbzeit
Viele Chancen, aber nur ein Tor: Die BSC-Kicker um Lukas Erler und Lukas Böhme (h.) unterlagen in Oberlungwitz mit 1:2.
Die Landesklasse-Kicker des BSC Freiberg haben beim Oberlungwitzer SV mit 1:2 (1:0) verloren. Dabei hatten die Gäste den Tabellendritten 45 Minuten lang fast an die Wand gespielt.
Steffen Bauer
Mehr Artikel