Im Duell der Bergstädte: Freiberger Fußballer wollen Trendwende schaffen

Nach zwei Niederlagen in Folge hofft der BSC Freiberg gegen Tabellennachbar FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse auf einen Heimsieg. Ob das Spiel wie angesetzt angepfiffen wird, steht aber noch nicht fest.

Die Fußballer des BSC Freiberg (7. Platz/13 Punkte) wollen nach zuletzt zwei Niederlagen beim Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen Landesligaabsteiger und Tabellennachbar FSV Motor Marienberg (5./14) wieder etwas Zählbares einfahren. Dabei könnte es auch sein, dass das Duell der beiden Bergstädte in der Sachsenklasse West erst 15 Uhr... Die Fußballer des BSC Freiberg (7. Platz/13 Punkte) wollen nach zuletzt zwei Niederlagen beim Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen Landesligaabsteiger und Tabellennachbar FSV Motor Marienberg (5./14) wieder etwas Zählbares einfahren. Dabei könnte es auch sein, dass das Duell der beiden Bergstädte in der Sachsenklasse West erst 15 Uhr...