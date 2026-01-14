MENÜ
Die A-Jugend des SV Wacker Auerswalde hat wie im Vorjahr den Titel gewonnen. Aufs Foto „schummelten“ sich auch die Kinder des Trainers.
Die A-Jugend des SV Wacker Auerswalde hat wie im Vorjahr den Titel gewonnen. Aufs Foto „schummelten“ sich auch die Kinder des Trainers. Bild: Florian Hermsdorf/Verein
Bei den D-Junioren ließ die zweite Mannschaft des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf alle anderen Finalisten hinter sich.
Bei den D-Junioren ließ die zweite Mannschaft des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf alle anderen Finalisten hinter sich. Bild: KVF Mittelsachsen/Archiv
Hatten am Ende gegen den FSV Brand-Erbisdorf im Neunmeterschießen das Quäntchen Glück auf ihrer Seite: Die E-Junioren des SV Lichtenberg.
Hatten am Ende gegen den FSV Brand-Erbisdorf im Neunmeterschießen das Quäntchen Glück auf ihrer Seite: Die E-Junioren des SV Lichtenberg. Bild: KVF Mittelsachsen/Archiv
Flöha
Im Überblick: Das sind die (bisher feststehenden) Hallenkreismeister Mittelsachsens der Fußballsaison 2025/26
Redakteur
Von Robin Seidler, Kai Dittrich
Am vergangenen Wochenende haben sich die A-Junioren des SV Wacker Auerswalde den ersten Titel des Jahres gesichert. In wenigen Wochen werden die weiteren Meister unter dem Hallendach ermittelt.

In diesen Wochen werden bei den mittelsächsischen Fußballern bei den Hallenkreismeisterschaften die ersten offiziellen Titel des Jahres in den verschiedenen Altersklassen vergeben. „Freie Presse“ liefert hier einen Überblick über die Titelträger und weiteren Termine.
