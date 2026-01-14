Im Überblick: Das sind die (bisher feststehenden) Hallenkreismeister Mittelsachsens der Fußballsaison 2025/26

Flöha
Am vergangenen Wochenende haben sich die A-Junioren des SV Wacker Auerswalde den ersten Titel des Jahres gesichert. In wenigen Wochen werden die weiteren Meister unter dem Hallendach ermittelt.
In diesen Wochen werden bei den mittelsächsischen Fußballern bei den Hallenkreismeisterschaften die ersten offiziellen Titel des Jahres in den verschiedenen Altersklassen vergeben. „Freie Presse“ liefert hier einen Überblick über die Titelträger und weiteren Termine.
