Im Wechselbad der Gefühle: Freiberger Hockeyspieler ziehen nach packendem Spiel knapp den Kürzeren

Freiberg
Die Herren des Freiberger HTC haben zum Auftakt der Hallensaison gegen Post Chemnitz verloren. Trotz vier eigener Treffer war im Angriffsspiel viel Sand im Getriebe.
Die Hockey-Herren des Freiberger HTC sind zum Saisonstart in der Mitteldeutschen Hallen-Verbandsliga leer ausgegangen. Gegen den Postsportverein Chemnitz zogen die Freiberger in der Heubnerhalle am Ende knapp mit 4:5 (3:3) den Kürzeren. „Eigentlich hatten wir uns auf einen Heimsieg zum Auftakt eingestellt“, sagte Kapitän Max Müller. Aber...
