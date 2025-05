In Abwesenheit des Trainers: Barkas Frankenberg feiert ersten Heimsieg der Saison

Die Frankenberger Sachsenklasse-Fußballer haben den SV Merkur Oelsnitz mit 2:1 bezwungen. Zuvor konnte im Hammertal auch schon gejubelt werden.

Die Frankenberger Fußballer durften am Samstag erstmals in dieser Saison im Hammertal drei Punkte bejubeln. Gegen den Tabellenfünften Merkur Oelsnitz gewann das Team von Trainer David Tuschy mit 2:1, dabei war dieser aufgrund eines privaten Termins gar nicht vor Ort. Das Spiel, in dem die Favoritenrolle eigentlich klar die Gäste innehatten,...