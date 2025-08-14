Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf Zweirädern zuhause: Elias Neukirchner fährt sowohl Enduro als auch Motocross und Downhill.
Auf Zweirädern zuhause: Elias Neukirchner fährt sowohl Enduro als auch Motocross und Downhill.
Flöha
In den Fußstapfen eines Deutschen Meisters: Flöhaer Nachwuchspilot hat einen großen Traum
Von Knut Berger
Elias Neukirchner fährt seit drei Jahren für den MC Flöha. Der 15-jährige profitiert dabei von seinem Trainer, der in der Enduro-Szene einen klangvollen Namen hat. Am Samstag haben beide ein Heimspiel.

Die Zweiräder haben es Elias Neukirchner angetan. Seit dem 7. Lebensjahr fährt der junge Mittelsachse Motocross-Rennen, dreht zudem regelmäßig am Gasgriff seiner Enduro-Maschine und fährt zum Ausgleich auch mit dem Mountainbike. Bei aller Begeisterung für den Sport klappt es aber nach Aussage seines Vaters auch im „Hauptjob“ des...
