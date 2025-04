In den Startlöchern: Junger Läufer aus Hohenfichte will kompletten Sparkassen-Laufcup bestreiten

In Flöha fällt am Donnerstag der Startschuss zum Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport. Bereits am Sonntag steht dann die zweite der insgesamt elf Etappen auf dem Plan.

Maurice Handrick ist in dieser Woche außerschulisch besonders gefordert. Denn der Elfjährige nimmt am Donnerstag beim Auftakt des Sparkassen-Laufcups am „JOLsport-Kanucross" in Flöha teil und schnürt auch die Laufschuhe, wenn am Sonntag in Leubsdorf die Serie mit dem 29. Drängberglauf fortgesetzt wird. Dabei weiß der sportbegeisterte...