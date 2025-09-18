Junger Thüringer sorgt für frischen Wind bei den Freiberger Handballern

Freiberg
HSG-Neuzugang Constantin Stenger hat sich zu Saisonbeginn bereits in den Fokus gespielt. Das 19-jährige Talent hat dabei schon einige Stationen hinter sich – und hofft nun auf den ersten Regionalliga-Sieg.
Zwei Spiele, zwei gute Leistungen und der erste Punkt auf dem Konto: Die Handballer der HSG Freiberg sind in der Regionalliga angekommen. Mittendrin – Constantin Stenger. Der 19-Jährige, der im Sommer vom KJS-Club Dresden nach Freiberg kam, war eigentlich für die zweite Mannschaft der HSG vorgesehen, konnte sich aber schon in der Vorbereitung...
