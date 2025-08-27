Karate: Rochlitzer Trio schnuppert erste Wettkampfluft nach der Sommerpause

Rochlitz
Drei Karateka aus Rochlitz haben an den European Universities Combat Sports Championships in Warschau teilgenommen. Im September stehen noch weitere große Wettkämpfe an.
Ein Trio des Karate-Do Rochlitz hat kürzlich das zweite Halbjahr im Wettkampfkalender des Vereins eingeläutet und dabei direkt internationale Wettkampfluft geschnuppert. Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien fuhren nach Polen und nahmen an den European Universities Combat Sports Championships 2025 in Warschau teil. Die Meisterschaften...
