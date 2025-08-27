Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien haben das Flair in Warschau genossen.
Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien haben das Flair in Warschau genossen. Bild: Lilly Leißner/privat
Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien haben das Flair in Warschau genossen.
Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien haben das Flair in Warschau genossen. Bild: Lilly Leißner/privat
Rochlitz
Karate: Rochlitzer Trio schnuppert erste Wettkampfluft nach der Sommerpause
Von Valentin Leißner
Drei Karateka aus Rochlitz haben an den European Universities Combat Sports Championships in Warschau teilgenommen. Im September stehen noch weitere große Wettkämpfe an.

Ein Trio des Karate-Do Rochlitz hat kürzlich das zweite Halbjahr im Wettkampfkalender des Vereins eingeläutet und dabei direkt internationale Wettkampfluft geschnuppert. Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien fuhren nach Polen und nahmen an den European Universities Combat Sports Championships 2025 in Warschau teil. Die Meisterschaften...
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.06.2025
3 min.
Rochlitzer Karateka setzen vor den Ferien noch Ausrufezeichen
Stella Rohland (r.) gewann in Kroatien eine Bronzemedaille.
Bei zwei hochkarätigen Turnieren in Salzburg sowie im kroatischen Poreč haben die Talente des Karate-Do Rochlitz Medaillen mitgebracht. In den Ferien geht es nun an die Ostsee.
Valentin Leißner
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
4 min.
Zwickauer Mulde statt Kampfmatte: Taekwondo-Sportler des BSC Motor Rochlitz gehen zum Vereinsgeburtstag aufs Wasser
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag.
Die Taekwondo-Kämpfer des BSC haben am Wochenende den 20. Vereinsgeburtstag gefeiert. Der Abteilungsleiter ist schon lange mit dabei – und bekam ein besonderes Präsent.
Robin Seidler
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel