Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz
Mittweida
Kegeln: Champions-League-Sieger gastiert am Samstag in Mittweida
Von Robin Seidler
Die Kegler des TSV Fortschritt Mittweida treffen am Samstag in einem Freundschaftsspiel auf den SKK Raindorf aus Bayern. Ein Bahnrekord könnte dabei wackeln.

Große Vorfreude bei den Keglern des TSV Fortschritt Mittweida: Sie stehen an diesem Samstag vor einer ganz besonderen Herausforderung. Wenige Wochen vor dem Saisonstart haben sich die TSV-Sportler mit dem SKK Chambtalkegler Raindorf den aktuellen Champions-League-Sieger an den Schützenplatz eingeladen. „Wir freuen uns sehr, dass es zu diesem...
