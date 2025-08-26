Kegeln: Zwei mittelsächsische Teams schaffen den Sprung aufs Podest

Beim Tandemturnier des LWV Geringswalde hat ein Kegler-Duo des TuS Großschirma triumphiert. Die Gastgeber verpassten das Podest.

Am Ende haben die Geringswalder und Rochlitzer Kegler beim Tandemturnier des LWV Geringswalde ihren Gästen den Vortritt gelassen. Der auf der Kegelsportanlage „Rainbow“ in Rochlitz ausgetragene Wettbewerb im Tandemmodus über 200 Wurf (je Bahn 25 Wurf ins volle Bild und 25 Wurf im Abräumspiel) erfüllte alle Hoffnungen und Erwartungen der...