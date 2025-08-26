Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Rochlitz
Kegeln: Zwei mittelsächsische Teams schaffen den Sprung aufs Podest
Von Hans Marschner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Tandemturnier des LWV Geringswalde hat ein Kegler-Duo des TuS Großschirma triumphiert. Die Gastgeber verpassten das Podest.

Am Ende haben die Geringswalder und Rochlitzer Kegler beim Tandemturnier des LWV Geringswalde ihren Gästen den Vortritt gelassen. Der auf der Kegelsportanlage „Rainbow“ in Rochlitz ausgetragene Wettbewerb im Tandemmodus über 200 Wurf (je Bahn 25 Wurf ins volle Bild und 25 Wurf im Abräumspiel) erfüllte alle Hoffnungen und Erwartungen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
15.07.2025
3 min.
Mit drei deutschen Meisterinnen: Kegler bleiben bei Turnier in Mittweida im Rhythmus
Das Tandemturnier des TSV Fortschritt Mittweida vereinte wieder Kegler von der Kreisliga bis in die 1. Bundesliga.
74 Kegler sind beim Tandemturnier des TSV Fortschritt Mittweida auf die Bahnen gegangen. Derweil steht im Verein schon der Plan bis zum Saisonauftakt – mit einem Höhepunkt.
Robin Seidler
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
23.06.2025
2 min.
Kegeln: Peniger Männer gewinnen erneut das Turnier des SKV Waldheim
Die Peniger Kegler gewannen wie im Vorjahr den Pokal der Stadt Waldheim.
Die Kegler des TSV Penig haben wie im Vorjahr den Pokal der Stadt Waldheim gewonnen. Einem Spieler gelang dabei eine gute Generalprobe für die anstehende Deutsche Seniorenmeisterschaft.
Robin Seidler
Mehr Artikel