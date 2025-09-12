Kein Sonntagsspaziergang: Weißenborner Handballerinnen vor der nächsten kniffligen Aufgabe

Die Damen des SV Rotation empfangen in der Oberliga den VfB Bischofswerda und wollen sich für die jüngste Schlappe rehabilitieren. Die Weißenborner Fans müssen dabei umplanen.

Die hoch gesteckten Erwartungen der Weißenborner Handballerinnen haben schon am 2. Spieltag der Saison einen Dämpfer erhalten. Nach dem souveränen 29:22-Heimsieg gegen den SV Schneeberg wurden die Schützlinge von Trainer Daniel Mombreé im Spitzenspiel beim HSV Marienberg vor allem zu Beginn von der Angriffswelle der Gastgeberinnen überrollt...