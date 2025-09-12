Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hatte zuletzt viel zu dirigieren: Rotation-Trainer Daniel Mombreé (r.).
Hatte zuletzt viel zu dirigieren: Rotation-Trainer Daniel Mombreé (r.). Bild: Gerd Klemm
Hatte zuletzt viel zu dirigieren: Rotation-Trainer Daniel Mombreé (r.).
Hatte zuletzt viel zu dirigieren: Rotation-Trainer Daniel Mombreé (r.). Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Kein Sonntagsspaziergang: Weißenborner Handballerinnen vor der nächsten kniffligen Aufgabe
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Damen des SV Rotation empfangen in der Oberliga den VfB Bischofswerda und wollen sich für die jüngste Schlappe rehabilitieren. Die Weißenborner Fans müssen dabei umplanen.

Die hoch gesteckten Erwartungen der Weißenborner Handballerinnen haben schon am 2. Spieltag der Saison einen Dämpfer erhalten. Nach dem souveränen 29:22-Heimsieg gegen den SV Schneeberg wurden die Schützlinge von Trainer Daniel Mombreé im Spitzenspiel beim HSV Marienberg vor allem zu Beginn von der Angriffswelle der Gastgeberinnen überrollt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
14:29 Uhr
3 min.
Beim Deutschlandticket droht 2026 Preiserhöhung auf 64 Euro
Wer ein Deutschlandticket haben möchte, wird ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. (Symbolbild)
Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen.
19:30 Uhr
3 min.
Tatort in Weißenborn: Rotation-Handballerinnen sorgen für einen Krimi – mit Happyend
Kaum zu stoppen: Sophie Zeller traf beim knappen Heimsieg gegen den VfB Bischofswerda – ebenso wie Kapitänin Julia Kiulies (r.) – neunmal für die Rotation-Damen.
Die Oberliga-Damen des SV Rotation Weißenborn haben gegen den VfB Bischofswerda nicht nur die Nerven ihres Trainers strapaziert. Die Kapitänin erlöste ihr Team aber Sekunden vor Schluss.
Steffen Bauer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
26.08.2025
5 min.
Mit langem Anlauf: Weißenborner Handballerinnen starten in die neue Oberliga-Saison – und haben große Ziele
Optimistisch und gerüstet für eine Saison mit hohen Zielen: die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn
Nach zweieinhalb Monaten Vorbereitung fiebern die Damen des SV Rotation dem Saisonstart entgegen. Die Messlatte für die neue Spielzeit hat der Vizemeister und Pokalfinalist selbst hochgelegt.
Steffen Bauer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel