Königlicher Neuzugang: Ex-Fußballtorwart mischt Freiberger Football-Team auf

Sebastian Otto kommt aus dem Vogtland, wohnt in Dresden, spielte für Erstligist Dresden Monarchs und nun für die Freiberg Phantoms. Was hat den 29-Jährigen zum Wechsel in Liga 5 veranlasst?

Ein Leben ohne Sport? Kaum vorstellbar für Sebastian Otto. Der 29-Jährige wechselte im Sommer von Football-Erstligist Dresden Monarchs zu den Freiberg Phantoms. Die haben in der laufenden Saison der Verbandsliga Mitteldeutschland mit fünf Niederlagen in fünf Spielen einen klassischen Fehlstart hingelegt und stehen als Letzter auf dem einzigen...