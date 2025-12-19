Kompakte Abwehr als Trumpf: Weißenborner Handballerinnen wollen Platz auf dem Podest untermauern

Freiberg
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation wollen sich mit einem Sieg im Nachholspiel in Langenhessen in die Weihnachtspause verabschieden. Große Hoffnungen ruhen dabei auf der jüngsten Spielerin.
Nein, Siebenmeter-Werfen hat Daniel Mombreé nicht üben lassen. „Zumindest nicht explizit. Ab und zu werfen wir aber auch im Training Siebenmeter“, erklärt der Trainer der Weißenborner Oberliga-Handballerinnen. Zuletzt hatte diese „Übung“ aber nur suboptimal geklappt: Beim 23:23 der Rotation-Damen beim SC Riesa konnten die Gäste nur...
