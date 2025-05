Läufer schnüren in Wechselburg die Schuhe

Der Trimm-Trab in Wechselburg ist am Samstag die fünfte Station des Sparkassen-Laufcups. Dazu gibt es ein Gaudisportfest.

Der Laufcup der Sparkassenstiftung Mittelsachsen geht an diesem Samstag in seine fünfte Runde. Diesmal können die Lauffreunde beim Trimm-Trab ins Grüne in Wechselburg wieder Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Die Eröffnung des sportlichen Nachmittags ist 14.30 Uhr auf der Werner-Elsel-Sportstätte. Im Angebot sind Läufe zwischen 300 Meter...