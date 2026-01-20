Ein geklauter Weihnachtsbaum, eine plötzliche Abreise des Lokalmatadors und ein geplatzter Flughafentransfer – das Kugelstoßmeeting hat viele Geschichten erzählt. Am 1. Februar kommen neue hinzu.

Die Anfänge: 2006 wurde das erste Meeting veranstaltet, damals noch unter dem Namen „Fliegende Kugeln im Advent“. „Der Hintergrund war, dass es im Dezember kaum Wettkämpfe gegeben hat. Da wollten wir die Gelegenheit nutzen und selbst eine Veranstaltung ins Leben rufen“, sagt Organisator Christian Sperling. „Und mit David Storl, der aus...