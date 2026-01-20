MENÜ
Organisator Christian Sperling hat wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Yemisi Ogunleye kommt erstmals als Olympiasiegerin nach Rochlitz.
4. Kugelstoßmeeting „Fliegende Kugeln im Advent“ 2009: ein Teil des Starterfeldes mit Nadine Kleinert (M.), Ralf Bartels (l.), Christina Schwanitz (v. l.) und David Storl.
Ohne Corona-Schnelltest ging 2021 für alle Beteiligten am Meeting nichts: Hier wird David Storl von Jana Richter ein Abstrich für den Test genommen.
Rochlitz
Legendär, kurios, unvergessen: Die verrücktesten Geschichten aus 20 Jahren Rochlitzer Kugelstoßmeeting
Von Robin Seidler
Ein geklauter Weihnachtsbaum, eine plötzliche Abreise des Lokalmatadors und ein geplatzter Flughafentransfer – das Kugelstoßmeeting hat viele Geschichten erzählt. Am 1. Februar kommen neue hinzu.

Die Anfänge: 2006 wurde das erste Meeting veranstaltet, damals noch unter dem Namen „Fliegende Kugeln im Advent“. „Der Hintergrund war, dass es im Dezember kaum Wettkämpfe gegeben hat. Da wollten wir die Gelegenheit nutzen und selbst eine Veranstaltung ins Leben rufen“, sagt Organisator Christian Sperling. „Und mit David Storl, der aus...
