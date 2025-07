Leistungsschub führt fast bis zur Medaille: Frankenberger Sprinterin mit toller DM-Premiere

Polly Döhler vom SV Turbine Frankenberg hat es bei ihrem DM-Debüt bis in den Finallauf geschafft. Mit der Staffel ließ sie teilweise namhafte Konkurrenz hinter sich – und darf sich auf die nächste DM freuen.

Dass die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften beflügeln kann, das haben die Leichtathletinnen des SV Turbine Frankenberg am Wochenende in Ulm eindrucksvoll gezeigt. Die U-16-Mädchen überzeugten bei ihrer Premiere, eine Frankenbergerin schaffte es sogar fast aufs Podest: Polly Döhler (15) lief im Vorlauf über 100 Meter in 12,36 Sekunden...