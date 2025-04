Letzter Heimspieltag für Milkauer Volleyballer

Die Volleyballer des SV Union Milkau bestreiten am Samstag ihren letzten Heimspieltag der Saison in der Sachsenklasse. Für ein Milkauer Frauenteam geht es am Sonntag um den Aufstieg.

Der letzte Heimspieltag der Saison könnte am Samstag für die Sachsenklasse-Volleyballer des SV Union Milkau (7. Platz/16 Punkte) richtungsweisend sein. Denn aufgrund des Restprogramms mit zwei Auswärtsspielen beim Tabellendritten VSV Reichenbach und beim derzeitigen Spitzenreiter SV Bad Düben sind die Heimspiele am Samstag in der Frankenauer... Der letzte Heimspieltag der Saison könnte am Samstag für die Sachsenklasse-Volleyballer des SV Union Milkau (7. Platz/16 Punkte) richtungsweisend sein. Denn aufgrund des Restprogramms mit zwei Auswärtsspielen beim Tabellendritten VSV Reichenbach und beim derzeitigen Spitzenreiter SV Bad Düben sind die Heimspiele am Samstag in der Frankenauer...