Lichtenberger sind Hallenkreismeister

Die Fußballer des SV Lichtenberg haben am Sonntagabend den Kreismeistertitel unter dem Hallendach gewonnen. Das Team von Spielertrainer Robert Miersch schlug in einem intensiven und emotionalen Finale in Flöha den TSV Langhennersdorf mit 2:1. Die SVL-Kicker führten bereits mit 2:0, bevor die Langhennersdorfer noch einmal...