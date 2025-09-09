Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Geschlossener Auftritt: Trotz der Niederlage gegen Bernburg haben sich die HSG-Dachse als echtes Team präsentiert. Bild: Marcel Schlenkrich
Geschlossener Auftritt: Trotz der Niederlage gegen Bernburg haben sich die HSG-Dachse als echtes Team präsentiert. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Manager der Freiberger Handballer: „Genau dafür machen wir das“
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz der Niederlage gegen Bernburg war der Gesamteindruck am Sonnabend absolut positiv, betont der HSG-Geschäftsführer. Lob gab es zudem von allerhöchster Verbandsseite.

Obwohl die Rückkehr der Freiberger Handballer in die Regionalliga sportlich nicht von Erfolg gekrönt war, zog HSG-Geschäftsführer Stefan Lange nach dem 23:27 gegen den SV Anhalt Bernburg ein positives Fazit. „Mit der Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden“, sagt der 53-jährige Funktionär. Das Problem der Wurfeffektivität, das gegen...
