Milkauer Volleyballer überraschen den Spitzenreiter: „Die Gummiwand hat wieder funktioniert“

Rochlitz
Die Sachsenklasse-Männer des SV Union Milkau haben beim SSV St. Egidien mit 3:1 gewonnen. Dagegen verpassten die SVU-Frauen den Sprung an die Spitze.
Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in der Vorwoche bei der DJK Colditz haben die Sachsenklasse-Volleyballer des SV Union Milkau eine deutliche Reaktion gezeigt – und dabei auch überrascht. Die SVU-Männer gewannen bei Spitzenreiter SSV St. Egidien mit 3:1 (25:20, 21:25, 25:20, 25:23). „Unsere Leistung war deutlich besser als in der Woche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.