Die Feldabwehr mit Libero Marcel Zäbe (v.) war ein Grund für den Auswärtssieg.
Die Feldabwehr mit Libero Marcel Zäbe (v.) war ein Grund für den Auswärtssieg. Bild: Jörg Weichelt/Archiv
Rochlitz
Milkauer Volleyballer überraschen den Spitzenreiter: „Die Gummiwand hat wieder funktioniert“
Von Robin Seidler
Die Sachsenklasse-Männer des SV Union Milkau haben beim SSV St. Egidien mit 3:1 gewonnen. Dagegen verpassten die SVU-Frauen den Sprung an die Spitze.

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in der Vorwoche bei der DJK Colditz haben die Sachsenklasse-Volleyballer des SV Union Milkau eine deutliche Reaktion gezeigt – und dabei auch überrascht. Die SVU-Männer gewannen bei Spitzenreiter SSV St. Egidien mit 3:1 (25:20, 21:25, 25:20, 25:23). „Unsere Leistung war deutlich besser als in der Woche...
15.12.2025
4 min.
Milkauer Volleyballtrainer nach Derby-Blues: „Unser Gegner hatte zwei echte Crasher in seinen Reihen“
Besonders die gegnerischen Außenangreifer bekamen die SVU-Spieler mit Aaron Jordan (l.) und Ivan Kudrin nur schwer in den Griff.
Das Sachsenklasse-Team des SV Union Milkau verliert das Mittelsachsen-Duell beim Hennersdorfer SV und verabschiedet sich in die Weihnachtspause. Anders die Milkauer Frauen, die den Tabellenführer entthronten.
Kai Dittrich
21.01.2026
1 min.
Volleyballer aus St. Egidien wollen Spitzenposition in der Sachsenklasse festigen
Symbolbild.
Auf heimischem Parkett sollen für den SSV gegen Chemnitz-Harthau und Milkau die nächsten Dreier her. Die Frauen aus Lichtenstein müssen auswärts ran.
Markus Pfeifer
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
