Mit 39 Jahren wieder Stammkeeper: Warum der Torwart des HFC Colditz am Sonntag in Lunzenau auf Schmuddelwetter hofft

Sebastian Frenzel hat früher auch beim BSC Motor Rochlitz gespielt und steht seit drei Partien wieder beim Colditzer Sachsenklasse-Team im Tor. Kurz zuvor erzielte er seinen ersten Treffer als Torhüter überhaupt.

Wenn der HFC Colditz am Sonntag in der Sachsenklasse beim SV Fortschritt Lunzenau gastiert, dann wird deren Torwart den Altersschnitt der Gäste etwas in die Höhe treiben. Mit 39 Jahren kehrte Sebastian Frenzel in diesem Monat bei der ersten Colditzer Mannschaft ins Tor zurück. Seitdem eilt das Team von Sieg zu Sieg und hat in den vergangenen...