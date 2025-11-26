Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit mehr als 20 Jahren hütet Sebastian Frenzel die Muldentaler Fußballtore im Männerbereich, unter anderem auch schon beim BSC Motor Rochlitz.
Seit mehr als 20 Jahren hütet Sebastian Frenzel die Muldentaler Fußballtore im Männerbereich, unter anderem auch schon beim BSC Motor Rochlitz. Bild: Robin Seidler
Seit mehr als 20 Jahren hütet Sebastian Frenzel die Muldentaler Fußballtore im Männerbereich, unter anderem auch schon beim BSC Motor Rochlitz.
Seit mehr als 20 Jahren hütet Sebastian Frenzel die Muldentaler Fußballtore im Männerbereich, unter anderem auch schon beim BSC Motor Rochlitz. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Mit 39 Jahren wieder Stammkeeper: Warum der Torwart des HFC Colditz am Sonntag in Lunzenau auf Schmuddelwetter hofft
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sebastian Frenzel hat früher auch beim BSC Motor Rochlitz gespielt und steht seit drei Partien wieder beim Colditzer Sachsenklasse-Team im Tor. Kurz zuvor erzielte er seinen ersten Treffer als Torhüter überhaupt.

Wenn der HFC Colditz am Sonntag in der Sachsenklasse beim SV Fortschritt Lunzenau gastiert, dann wird deren Torwart den Altersschnitt der Gäste etwas in die Höhe treiben. Mit 39 Jahren kehrte Sebastian Frenzel in diesem Monat bei der ersten Colditzer Mannschaft ins Tor zurück. Seitdem eilt das Team von Sieg zu Sieg und hat in den vergangenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
22.11.2025
4 min.
Mittweidaer Rechtsanwalt trainiert nun die Fußballer des BSC Motor Rochlitz
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bilden das neue Trainergespann bei den Rochlitzer Fußballern.
Für Martin Kreher ist der Cheftrainerposten beim BSC Motor Rochlitz der erste in Sachsen – und wurde durch eine Berufskollegin vermittelt. Sein Co-Trainer ist im Vater-Jahn-Stadion schon ein Bekannter.
Robin Seidler
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
11:37 Uhr
3 min.
Ex-Kapitän des Chemnitzer FC schnürt einen Doppelpack: Fußballer von Fortschritt Lunzenau feiern zweiten Auswärtssieg
Inzwischen spielt Robert Zickert bei den Lunzenauer Fußballern im zentralen Mittelfeld, nicht mehr als Innenverteidiger.
Die Lunzenauer Kicker haben in der Sachsenklasse Nord beim Tabellendritten Leipziger SC mit 5:2 gewonnen. Neben Robert Zickert traf auch ein weiterer ehemaliger CFC-Spieler zweifach.
Robin Seidler
Mehr Artikel