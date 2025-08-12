Mit Angst nach Zentralasien: Rochlitzer Fahrradsportler grübelt über sein nächstes Abenteuer

Daniel Gottschalk ist zum Silk Road Mountain Race nach Kirgistan aufgebrochen. Ob er allerdings am Freitag auch an den Start geht, entscheidet er kurzfristig.

Er hat in den vergangenen Jahren viele Radfernfahrten und Wettbewerbe bestritten und reichlich Erfahrungen gesammelt, doch vor dieser Tour hat Daniel Gottschalk gehörigen Respekt. „Ich weiß momentan nicht, ob es so eine gute Idee war, dass ich mich für das Rennen angemeldet habe“, sagt der Rochlitzer Radsportler. Am Wochenende ist der...