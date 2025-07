Mit drei deutschen Meisterinnen: Kegler bleiben bei Turnier in Mittweida im Rhythmus

74 Kegler sind beim Tandemturnier des TSV Fortschritt Mittweida auf die Bahnen gegangen. Derweil steht im Verein schon der Plan bis zum Saisonauftakt – mit einem Höhepunkt.

Die Sommerzeit ist für die Kegler in Sachsen traditionell die Zeit von vielen kleinen Turnieren. „Inzwischen gibt es davon so viele, dass man gar nicht mehr weiß, wohin man als erstes fahren soll“, sagt Sandra Grießhammer mit einem Schmunzeln. Umso schöner sei es gewesen, dass am Samstag 74 Kegler mit 50 Paaren – einige Aktive spielten...