Mit torreicher Ukraine-Hilfe: Große Fußballfreuden in Kleinwaltersdorf

Die Spielgemeinschaft Kleinwaltersdorf/Langhennersdorf II strebt als souveräner Spitzenreiter der Kreisklasse den sofortigen Wiederaufstieg an. Maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufschwung haben eine Reihe ukrainischer Spieler.

12 Punkte Vorsprung nach 11 Spielen: Die Spielgemeinschaft Kleinwaltersdorf/Langhennersdorf II führt derzeit die Staffel 2 der Fußball-Kreisklasse souverän an. Am Samstag, 15 Uhr starten die Kleinwaltersdorfer – die von Lars Lippmann trainiert werden – vor heimischen Publikum in die Restrunde der niedrigsten Spielklasse im Kreis....