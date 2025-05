Mittelsächsische Nachwuchskicker mit guter Ausbeute im Abstiegskampf

Drei Spieltage vor Saisonende in den Landesklassen spitzt sich für die Fußball-Talente der Kampf um den Klassenerhalt zu. Ein Team hat diesen bereits so gut wie sicher.

In den Junioren-Landesklassen geht es in den kommenden Wochen in die heiße Saisonphase. Da – wie im vergangenen Jahr bei den Männern – die Staffeln von vier auf drei reduziert werden, gibt es im Nachwuchsbereich in diesem Sommer mehr Absteiger als gewöhnlich. Viele mittelsächsische Teams sind mit involviert.