Mittelsächsischer Ruderer holt Bronze und stellt die Weichen neu

Bei der U-19-Weltmeisterschaft in Litauen hat sich Felix Krones erneut sehr gut in Szene gesetzt. In den kommenden Tagen steht für ihn ein Umzug an.

Felix Krones hat in seiner noch jungen Laufbahn einen weiteren internationalen Erfolg eingefahren. Bei der U-19-Weltmeisterschaft im litauischen Trakai erkämpfte sich der Ruderer von der USG TU Dresden gemeinsam mit Julius Klein (Hanauer Ruderclub) im Doppelzweier die Bronzemedaille. „Wir freuen uns, dass wir Bronze geholt haben. Dennoch wäre... Felix Krones hat in seiner noch jungen Laufbahn einen weiteren internationalen Erfolg eingefahren. Bei der U-19-Weltmeisterschaft im litauischen Trakai erkämpfte sich der Ruderer von der USG TU Dresden gemeinsam mit Julius Klein (Hanauer Ruderclub) im Doppelzweier die Bronzemedaille. „Wir freuen uns, dass wir Bronze geholt haben. Dennoch wäre...