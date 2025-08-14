Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Holten bei der U-19-WM Bronze: Felix Krones aus Breitenau (l.) und Julius Klein (Hanau).
Holten bei der U-19-WM Bronze: Felix Krones aus Breitenau (l.) und Julius Klein (Hanau). Bild: Marco Metzler
Holten bei der U-19-WM Bronze: Felix Krones aus Breitenau (l.) und Julius Klein (Hanau).
Holten bei der U-19-WM Bronze: Felix Krones aus Breitenau (l.) und Julius Klein (Hanau). Bild: Marco Metzler
Flöha
Mittelsächsischer Ruderer holt Bronze und stellt die Weichen neu
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der U-19-Weltmeisterschaft in Litauen hat sich Felix Krones erneut sehr gut in Szene gesetzt. In den kommenden Tagen steht für ihn ein Umzug an.

Felix Krones hat in seiner noch jungen Laufbahn einen weiteren internationalen Erfolg eingefahren. Bei der U-19-Weltmeisterschaft im litauischen Trakai erkämpfte sich der Ruderer von der USG TU Dresden gemeinsam mit Julius Klein (Hanauer Ruderclub) im Doppelzweier die Bronzemedaille. „Wir freuen uns, dass wir Bronze geholt haben. Dennoch wäre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.07.2025
3 min.
Ruder-Ass aus Mittelsachsen: Aus Breitenau über Berlin nach Litauen
Ruderer Felix Krones aus Breitenau fährt erneut zur Weltmeisterschaft.
Nachwuchs-Ruderer Felix Krones hat sich erneut für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Für die Titelkämpfe im litauischen Trakai hat der Mittelsachse mit seinem Teamkollegen ein ehrgeiziges Ziel.
Knut Berger
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
30.06.2025
3 min.
Spitzensporter trifft auf Gaudi: Ruderer Felix Krones bei Welt(en)meisterschaft in Oederan am Start
So sehen Sieger aus: die Teilnehmer der 9. Auflage der Welt(en)meisterschaften. Marco Metzler (Mitte) hatte den Organisationshut auf.
Trotz Hitze wurde die 9. Auflage zu einem fröhlichen Fest voller sportlicher Herausforderungen. Ruderer Felix Krones fand eine spezielle Streckübung vor.
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel