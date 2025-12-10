Mittelsächsisches Motorradtalent legt eine Pause ein

Mittweida
Richard Irmscher aus Burgstädt gilt als eine der Nachwuchshoffnungen in der deutschen Motorradszene – und stellte das schon mehrfach unter Beweis. Nun erzählt er, warum er 2026 nicht am Gasgriff dreht.
Als Vizemeister des Northern-Talent-Cups 2024 ist Richard Irmscher aus Burgstädt in diesem Jahr in die Klasse IDM Supersport der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) aufgestiegen. Nicht ganz freiwillig, doch da der 16-Jährige den kleineren 250er-Motorrädern, wie sie in der Moto3-Weltmeisterschaft gefahren werden, entwachsen...
