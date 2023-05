Mittweidaer Duo für Endläufe qualifiziert

Keglerin Sophia Ruppert vom TSV Fortschritt Mittweida hat bei der Bezirkseinzelmeisterschaft der AK U23 den Finallauf erreicht. Sie wurde beim Vorlauf in Penig mit 521 Gesamtkegeln Sechste. Ihr Vereinskollege Oliver Voss räumte in Waldenburg 534 Kegel ab und kam als Vierter weiter. Er hat beim Endlauf am Sonntag in Mittweida ein...