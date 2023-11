Handball: Mittweidaer Spiele schon zur Halbzeit entschieden

Während die Männer von TSV Fortschritt bei der USG Chemnitz unterlagen, konnten die Kreisligafrauen klar in Claußnitz gewinnen.

Nach dem knappen Auswärtserfolg in der Vorwoche beim VfB Lengenfeld haben die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida in der Bezirksliga nicht nachlegen können. Sie unterlagen bei der USG Chemnitz mit 25:34 (12:19). Dabei gerieten die Mittweidaer bereits in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit acht Treffern ins Hintertreffen - eine zu...