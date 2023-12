Mittweidaer Teams patzen zum Schluss

Kegeln, Verbandsliga: TSV-Frauen verlieren 2:6

Die beiden Kegelmannschaften des TSV Fortschritt Mittweida, die in der Verbandsliga an den Start gehen, haben in ihren letzten Spielen des Jahres das Glück nicht auf ihrer Seite gehabt. Die TSV-Frauen (2. Verbandsliga) unterlagen zuhause dem SV Rot-Weiß Treuen mit 2:6 (3172:3177). Zu einem 4:4-Unentschieden fehlten den...