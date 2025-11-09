Nach Achterbahnfahrt: HSG-Handballer kehren auch aus Oebisfelde mit leeren Händen zurück

Freiberg
Die Freiberger Regionalliga-Handballer haben auch das zweite Kellerduell in Folge verloren und durchlebten dabei beim Vorletzten ein Wechselbad der Gefühle. Und es gab es überraschendes Comeback.
Auch im sechsten Anlauf hat es für die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg nicht mit dem ersten Auswärtssieg geklappt. Nach der 26:27-Niederlage in Eisenach verloren die Dachse auch im zweiten Kellerduell beim SV Oebisfelde 26:28 (14:14) und rutschen mit 5:13 Punkten (11.) immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Dabei waren die Gäste an der...
