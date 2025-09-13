Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schlussmann Oliver Zimmermann, hier in einem früheren Spiel, muss aktuell bei den Flöhaern in der Offensive aushelfen.
Schlussmann Oliver Zimmermann, hier in einem früheren Spiel, muss aktuell bei den Flöhaern in der Offensive aushelfen. Bild: Robin Seidler/Archiv
Schlussmann Oliver Zimmermann, hier in einem früheren Spiel, muss aktuell bei den Flöhaern in der Offensive aushelfen.
Schlussmann Oliver Zimmermann, hier in einem früheren Spiel, muss aktuell bei den Flöhaern in der Offensive aushelfen. Bild: Robin Seidler/Archiv
Flöha
Nach Doppelpack im Kreispokal: Flöhas Torhüter wird wieder zurückbeordert
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der torhungrige TSV Flöha empfängt in der Fußball-Mittelsachsenliga den Tabellenzweiten SC Altmittweida. Die angeschlagenen Lichtenberger müssen zeitgleich beim Spitzenreiter ran.

Der TSV Flöha (4. Platz/5 Punkte) möchte in der Fußball-Mittelsachsenliga weiter oben dranbleiben. Ein Heimsieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Zweitplatzierten SC Altmittweida (7) käme da gerade recht. „Wir haben in den nächsten Spielen vier Kracher vor der Brust. Das werden richtungsweisende Wochen“, erklärt TSV-Trainer Michael Siegel....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
08.09.2025
4 min.
K.o. in Runde 1: Freibergs Reserve kickt Titelverteidiger Lichtenberg aus dem Fußball-Kreispokal
Von der ersten Mannschaft des BSC kam Kevin Seifert (r.), hier im Duell mit SVL-Spieler Max Eckhardt, bei der zweiten zum Einsatz.
Der SVL Lichtenberg muss nach dem 1:2 gegen den BSC Freiberg II im Kreispokal früh die Segel streichen. Dagegen brannte der TSV Flöha beim Liganeuling ein Torfeuerwerk ab.
Kai Dittrich
15:00 Uhr
4 min.
Gegen Flöhas Mini-Kader: Altmittweidaer Fußballer bleiben weiter auf Erfolgskurs
Die beide Torschützen Felix Göhlert (l.) und Philipp Krasselt jubeln zusammen über den dritten Treffer des SCA.
Der SC Altmittweida hat mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Flöha Platz 2 in der Fußball-Mittelsachsenliga gefestigt. Bei den Flöhaern musste der Torhüter erneut im Sturm aushelfen.
Kai Dittrich
Mehr Artikel