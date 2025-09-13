Nach Doppelpack im Kreispokal: Flöhas Torhüter wird wieder zurückbeordert

Der torhungrige TSV Flöha empfängt in der Fußball-Mittelsachsenliga den Tabellenzweiten SC Altmittweida. Die angeschlagenen Lichtenberger müssen zeitgleich beim Spitzenreiter ran.

Der TSV Flöha (4. Platz/5 Punkte) möchte in der Fußball-Mittelsachsenliga weiter oben dranbleiben. Ein Heimsieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Zweitplatzierten SC Altmittweida (7) käme da gerade recht. „Wir haben in den nächsten Spielen vier Kracher vor der Brust. Das werden richtungsweisende Wochen“, erklärt TSV-Trainer Michael Siegel....