Clemens Becher (r.) lässt seinen Spielerpass bewusst in Langenau zurück.
Clemens Becher (r.) lässt seinen Spielerpass bewusst in Langenau zurück. Bild: Robin Seidler/Archiv
Clemens Becher (r.) lässt seinen Spielerpass bewusst in Langenau zurück.
Clemens Becher (r.) lässt seinen Spielerpass bewusst in Langenau zurück. Bild: Robin Seidler/Archiv
Freiberg
Nach emotionalem Abschied: Ehemaliger Langenauer Fußballkapitän schlägt neuen Lebensweg ein
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Clemens Becher arbeitet und wohnt seit kurzem in Brandenburg. Dort trainiert der 33-Jährige derzeit nicht nur für ein neues Sportabenteuer, sondern geht in einem alten Tagebaugebiet auch auf die Jagd.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Clemens Becher mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen. Der bisherige Kapitän der Fußballer von Fortuna Langenau biss sich aber durch und beendete die Mittelsachsenliga mit seinem Team trotz eines klassischen Fehlstarts – Schlusslicht nach dem 6. Spieltag – hinter Meister Fortschritt...
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
11.08.2025
3 min.
Fußball-Trainer des SV Fortuna: „Die Jugend muss es jetzt richten“
Für Clemens Becher (r.), der jahrelang die Defensive der Fortuna zusammenhielt, muss nun Ersatz gefunden werden.
Drei Tage vor dem Saisonstart in der Fußball-Mittelsachsenliga bestreitet Fortuna Langenau im Test gegen ein A-Jugend-Team seine Generalprobe. Der TSV Flöha hat seine dagegen schon hinter sich gebracht.
Kai Dittrich
14.07.2025
2 min.
Fußball: Langenauer Kapitän geht von Bord
Der Kapitän sagt Servus: Clemens Becher (r.), hier mit Patrick Thiele, verlässt Langenau.
Die Kicker des SV Fortuna Langenau müssen in der neuen Saison gleich zwei langjährige Stützen ersetzen. Dennoch blickt der Fußballchef des Vereins durchaus optimistisch nach vorn.
Steffen Bauer
Mehr Artikel