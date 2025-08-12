Nach emotionalem Abschied: Ehemaliger Langenauer Fußballkapitän schlägt neuen Lebensweg ein

Clemens Becher arbeitet und wohnt seit kurzem in Brandenburg. Dort trainiert der 33-Jährige derzeit nicht nur für ein neues Sportabenteuer, sondern geht in einem alten Tagebaugebiet auch auf die Jagd.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Clemens Becher mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen. Der bisherige Kapitän der Fußballer von Fortuna Langenau biss sich aber durch und beendete die Mittelsachsenliga mit seinem Team trotz eines klassischen Fehlstarts – Schlusslicht nach dem 6. Spieltag – hinter Meister Fortschritt... In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Clemens Becher mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen. Der bisherige Kapitän der Fußballer von Fortuna Langenau biss sich aber durch und beendete die Mittelsachsenliga mit seinem Team trotz eines klassischen Fehlstarts – Schlusslicht nach dem 6. Spieltag – hinter Meister Fortschritt...