Gerry Nöbel ist nicht nur im Kanu auf dem Wasser zuhause, sondern auch auf den Dächern Mittelsachsens. Ab dem 1. Oktober ist er Chef eines eigenen Unternehmens.
Gerry Nöbel ist nicht nur im Kanu auf dem Wasser zuhause, sondern auch auf den Dächern Mittelsachsens. Ab dem 1. Oktober ist er Chef eines eigenen Unternehmens.
Mittweida
Nach Erfolg bei der DM: Lauenhainer Kanute will nun beruflich durchstarten – und wagt mutigen Schritt
Von Robin Seidler
Anhören
0:00 Anhören

Gerry Nöbel von der SG Lauenhain war in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft richtig erfolgreich. Nun gründet der 20-Jährige in wenigen Tagen seine eigene Dachdecker-Firma in Altmittweida.

Bei der Deutschen Kanu-Meisterschaft hat Gerry Nöbel von der SG Lauenhain kürzlich für viele Paukenschläge gesorgt. Im Vierer-Kajak über 500 Meter wurde er im Rheinland sensationell Deutscher Meister in der Leistungsklasse, dazu kam im K 2 eine Silbermedaille über 500 Meter gemeinsam mit dem Dresdner Lukas Kluge. Im Einer über dieselbe...
