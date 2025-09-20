Nach Erfolg bei der DM: Lauenhainer Kanute will nun beruflich durchstarten – und wagt mutigen Schritt

Gerry Nöbel von der SG Lauenhain war in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft richtig erfolgreich. Nun gründet der 20-Jährige in wenigen Tagen seine eigene Dachdecker-Firma in Altmittweida.

Bei der Deutschen Kanu-Meisterschaft hat Gerry Nöbel von der SG Lauenhain kürzlich für viele Paukenschläge gesorgt. Im Vierer-Kajak über 500 Meter wurde er im Rheinland sensationell Deutscher Meister in der Leistungsklasse, dazu kam im K 2 eine Silbermedaille über 500 Meter gemeinsam mit dem Dresdner Lukas Kluge. Im Einer über dieselbe... Bei der Deutschen Kanu-Meisterschaft hat Gerry Nöbel von der SG Lauenhain kürzlich für viele Paukenschläge gesorgt. Im Vierer-Kajak über 500 Meter wurde er im Rheinland sensationell Deutscher Meister in der Leistungsklasse, dazu kam im K 2 eine Silbermedaille über 500 Meter gemeinsam mit dem Dresdner Lukas Kluge. Im Einer über dieselbe...