Nach Erfolg bei der DM: Lauenhainer Kanute will nun beruflich durchstarten – und wagt mutigen Schritt

Mittweida
Gerry Nöbel von der SG Lauenhain war in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft richtig erfolgreich. Nun gründet der 20-Jährige in wenigen Tagen seine eigene Dachdecker-Firma in Altmittweida.
Bei der Deutschen Kanu-Meisterschaft hat Gerry Nöbel von der SG Lauenhain kürzlich für viele Paukenschläge gesorgt. Im Vierer-Kajak über 500 Meter wurde er im Rheinland sensationell Deutscher Meister in der Leistungsklasse, dazu kam im K 2 eine Silbermedaille über 500 Meter gemeinsam mit dem Dresdner Lukas Kluge. Im Einer über dieselbe...
