Nach Hallo-Wach-Effekt: Hockey-Damen des Freiberger HTC bestehen Bewährungsprobe

Freiberg
Die Hockeyspielerinnen des Freiberger HTC sicherten sich gegen den Tabellenzweiten Dresden einen knappen Sieg und mischen in der Oberliga vorn mit. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht gut aus.
Es war das erwartet enge Match gegen den Tabellenzweiten ESV Dresden. Doch die Damen des Freiberger HTC hielten dem Druck der Gäste stand und siegten am 3. Spieltag in der Mitteldeutschen Hallen-Oberliga in der Freiberger Heubner-Halle am Ende nicht unverdient mit 4:3 (2:2). In der Tabelle schloss das Team mit 6 Punkten als Dritter zu den Gästen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.