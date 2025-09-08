Nervenflattern bei der Saisonpremiere: Freiberger Volleyballer versemmeln Auftakt

Die Volleyer des 1. VV Freiberg haben ihr erstes Sachsenklasse-Spiel in St. Egidien verloren. Trotz der Niederlage vertraut der Freiberger Kapitän seiner Mannschaft.

Mit fünf Spielern hatten sich die Volleyballer des 1. VV Freiberg vor der Saison verstärkt. „Ganz oben mitspielen“, hieß das erklärte Ziel vor der neuen Sachsenklasse-Saison. Zum Auftakt beim Vorjahresdritten SSV St. Egidien folgte aber gleich der erste Dämpfer. Mit 0:3 (21:25, 20:25, 23:25) setzte es eine klare Niederlage. Dabei hatten...