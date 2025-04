Oederaner Para-Sprinter läuft mit Staffel knapp an DM-Norm vorbei

Nach der verpatzten DM-Qualifikation freut sich Johannes Hohl von der TSG Oederan nun auf die Europameisterschaft. Schon diesen Donnerstag geht es nach Finnland.

Das große Ziel war so nah – und am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. „Wir haben pro Wechsel rund eine Sekunde liegengelassen“, sagte Thomas Schulz, der Vater von 400-Meter-Sprinter Johannes Hohl, nach dem Versuch, in Chemnitz die Norm für die Deutschen Männer-Meisterschaften in der 4x400-Meter-Staffel zu unterbieten. Sein Sohn Johannes...