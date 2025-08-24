Oelsnitz mit Monster-Comeback: Freiberger Fußballer versemmeln sicher geglaubten Heimsieg

Freiberg
Der BSC Freiberg muss sich in der Sachsenklasse West gegen den SV Merkur Oelsnitz mit einem Remis begnügen. Der Top-Scorer der Partie kickte früher mit den Fußballprofis Sidney Raebiger und Niklas May.
Es ist schon wieder passiert. Wie in der vergangenen Saison in der Sachsenklasse West haben sich der BSC Freiberg und der angeknockt ins Spiel gegangene SV Merkur Oelsnitz in einem offenen Schlagabtausch gegenseitig reichlich Tore eingeschenkt. Nach dem turbulenten 3:3 im März dieses Jahres folgte nun an gleicher Stelle ein nicht weniger...
