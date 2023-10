Ohne Glanz, aber mit drei Punkten

Die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida haben den TSV Cossebaude mit 3:1 bezwungen. Die Gastgeber kamen über den Kampf zum Sieg.

Mit ihrem vierten Sieg am 6. Spieltag der Landesklasse Mitte sind die Fußballer des SV Germania in der Landesklasse weiter in der Erfolgsspur geblieben. Gegen die in dieser Saison noch punktlosen Gäste des TSV Cossebaude reichte es am Ende zu einem 3:1 (2:1) vor heimischer Kulisse. Für Trainer Sebastian Voigt waren die Gäste vom...