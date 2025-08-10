Revanche geglückt: Fußballer des SC Altmittweida gewinnen Saisoneröffnungsspiel gegen den SV Lichtenberg

Der SCA hat im vorgezogenen Eröffnungsspiel der Fußball-Mittelsachsenliga Lichtenberg bezwungen. Das Duell war die Neuauflage des Kreispokalendspiels.

Den Fußballern des SC Altmittweida ist die Revanche für das am Pfingstmontag verlorene Pokalfinale gegen den SV Lichtenberg (2:5) geglückt. Im Saisoneröffnungsspiel der Mittelsachsenliga bezwang der SCA am Sonntag im heimischen Sportpark an der Reichskrone die Lichtenberger mit 3:2 (1:1). Vor 174 Zuschauern brachte Felix Göhlert die Gastgeber...