Rochlitzer Karateka setzen vor den Ferien noch Ausrufezeichen

Bei zwei hochkarätigen Turnieren in Salzburg sowie im kroatischen Poreč haben die Talente des Karate-Do Rochlitz Medaillen mitgebracht. In den Ferien geht es nun an die Ostsee.

Innerhalb weniger Tage stellte der Karate-Do Rochlitz seine internationale Klasse gleich auf zwei bedeutenden Bühnen unter Beweis. Nach erfolgreichen Starts bei den Austrian Junior Open in Salzburg reiste eine kleine Delegation des Vereins direkt weiter zum WKF-Youth-Camp und Youth-Karate-Cup nach Poreč an der kroatischen Adriaküste.