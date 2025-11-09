Rotation kommt erst spät auf Touren: Weißenborner Handballerinnen müssen gegen Schlusslicht lange zittern

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben sich gegen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa zu einem knappen Heimsieg gemüht. Wie dem Team die Wende in einem fast schon verlorenem Spiel gelang.

Daniel Mombreé flüchtete sich am Ende sogar in Galgenhumor. „Nur gut, dass ich keine Haare habe", sagte der Trainer der Weißenborner Handballerinnen. Denn die wären wahrscheinlich grau geworden, so der 47-Jährige. Seine Damen konnten am Sonnabend zwar die Hausaufgabe gegen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa lösen, wandelten aber lange am...