Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diesmal durfte das Team von Daniel Mombreé (l.) am Ende wieder jubeln.
Diesmal durfte das Team von Daniel Mombreé (l.) am Ende wieder jubeln. Bild: Gerd Klemm
Diesmal durfte das Team von Daniel Mombreé (l.) am Ende wieder jubeln.
Diesmal durfte das Team von Daniel Mombreé (l.) am Ende wieder jubeln. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Rotation kommt erst spät auf Touren: Weißenborner Handballerinnen müssen gegen Schlusslicht lange zittern
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben sich gegen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa zu einem knappen Heimsieg gemüht. Wie dem Team die Wende in einem fast schon verlorenem Spiel gelang.

Daniel Mombreé flüchtete sich am Ende sogar in Galgenhumor. „Nur gut, dass ich keine Haare habe“, sagte der Trainer der Weißenborner Handballerinnen. Denn die wären wahrscheinlich grau geworden, so der 47-Jährige. Seine Damen konnten am Sonnabend zwar die Hausaufgabe gegen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa lösen, wandelten aber lange am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
3 min.
Trotz finnischer Galavorstellung: Weißenborns Handballerinnen fordern Spitzenreiter Rödertal bis zum Schluss
Rotation-Kapitänin Julia Kiulies erzielte 9 Tore und schraubte ihre Gesamtausbeute auf 70 Tore in 7 Spielen.
Die Damen des SV Rotation Weißenborn durften in der Oberliga Sachsen gegen den HC Rödertal II bis zum Schluss auf einen Punkt hoffen. Nur eine Spielerin bekamen sie nicht in den Griff.
Steffen Bauer
26.10.2025
3 min.
„Augen zu und durch“: Weißenborns Handballerinnen sind wieder erfolgreich, müssen sich die Punkte aber hart erarbeiten
Lucie Walther konnte 5 Tore zum hart erkämpften Sieg gegen Dresden beisteuern.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben ihre Hausaufgabe gegen Dresden am Ende sicher gelöst – doch die Leichtigkeit fehlt. Wie können die Weißenbornerinnen die Kurve kriegen?
Steffen Bauer
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.
Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.
Mehr Artikel