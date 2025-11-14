Rund um den Mittelpunkt Sachsens: Mehr als 250 Teilnehmer zu Cross-Landesmeisterschaft in Naundorf erwartet

Freiberg
Der TVL Freiberg richtet die offenen Landesmeisterschaften im Crosslauf aus. Dabei geht es zum geografischen Mittelpunkt des Freistaates. Auch Hobbyläufer können sich dorthin auf den Weg machen.
Die Leichtathleten des TVL Freiberg erwarten am Wochenende erneut viele Gäste: Mehr als 250 Teilnehmer haben sich angekündigt, wenn am Sonnabend in Naundorf die 33. offenen Landesmeisterschaften im Crosslauf über die Bühne gehen – verknüpft mit dem Lauf zum Mittelpunkt Sachsens, erklärt TVL-Trainerin Susanne Scholze. „Das wird ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.